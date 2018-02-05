Яценюк осуществит визит в Вашингтон для встреч в Совете нацбезопасности, Госдепе и Пентагоне

6-7 февраля лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк будет находиться с визитом в Вашингтоне.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Во время визита запланированы встречи Яценюка с высокими представителями Совета национальной безопасности Соединенных Штатов и руководством Государственного департамента США и Пентагона, а также с конгрессменами США от Республиканской и Демократической партий.

Также планируются выступления Арсения Яценюка в Совете внешних отношений, Атлантическом совете и фонде «Heritage».