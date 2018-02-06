Ляшко считает, что нужно поднимать зарплаты, а не тарифы

Лидер РПЛ убежден: люди не смогут платить по таким тарифам.
«В обмен на очередной кредит от МВФ власть берет на себя обязательство поднять цены на газ почти на 70%. Кто будет платить за тот газ? Запас терпения у украинцев уже исчерпан. В стране кризис неплатежей, потому что у людей просто нет денег. Пенсия у учительницы, которая проработала всю жизнь, — 2000 гривен. Теперь ей говорят, что она должна за тысячу кубов газа заплатить 8-9 тысяч гривен. Где их взять? И власть вместо того, чтобы потратить 70 миллиардов гривен на повышение зарплат, пенсий и новые рабочие места, выделяет из госбюджета средства на субсидии. В результате чего эти деньги идут в карманы олигархам-владельцам газовых сетей», — возмутился Ляшко, которого цитирует 24tv.
Лидер РПЛ убежден, что цену на газ надо не поднимать, а наоборот — уменьшать за счет добычи собственного газа.
«Наша команда добилась снижения ренты на добычу газа. Благодаря этому себестоимость добычи составляет 1500 гривен за тысячу кубометров. Если власть прислушивается к нам и начнет вкладывать деньги в собственные месторождения, мы сможем избавиться от энергозависимости и снизить тарифы для населения. Еще один важный шаг — энергомодернизации. Чтобы украинцы меньше платили — нужно менять окна, котельные и теплотрассы за счет государственного бюджета», — отметил народный депутат.
Ляшко в очередной раз призвал власти поднять минимальную зарплату до 5500 гривен, а пенсию — до 3500 гривен.
«Сегодня в Украине — самый низкий уровень зарплат в Европе. Если мы не будем поднимать зарплаты и пенсии, работоспособные украинцы выедут, а пожилые люди умрут. Единственная возможность восстановить экономический потенциал страны — это удешевление кредитов для бизнеса, поддержка национального производителя и радикальное повышение доходов граждан. Бедность — это не меньшая национальная катастрофа, чем российская агрессия. Потому что это живительный источник для коррупции, злоупотреблений властью и дестабилизации ситуации внутри страны!», — отметил лидер РПЛ.
Кроме того, нардеп требует защитить украинцев, находящихся за чертой бедности. В частности, восстановить государственное регулирование цен.
«Отмена государственного регулирования цен на продукты первой необходимости — это абсолютно неправильное решение. Себестоимость большинства товаров зависит от курса валюты, поэтому цены прыгают, как бешеные, а инфляция составляет почти 13%. Безусловно, ответственность за это несет Нацбанк, который допустил падение курса гривны. Из-за колебаний курса валюты люди теряют свои деньги. Украинцы из собственного кармана платят за неуклюжую экономическую политику власти. Мы предлагаем план, который это остановит и не позволит уничтожить страну!», — подытожил Ляшко.
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