Рада для ускорения оформления земли изъяла из законодательства адрес музея Небесной сотни

Верховная Рада решила не уточнять адрес земельного участка для музейного комплекса Героев Небесной сотни. За соответствующий законопроект № 6659 проголосовали 255 народных депутатов, передает телеканал «112 Украина».

В марте 2017 года вступил в силу закон, согласно которому земельный участок по адресу ул. Институтская, 3, должны были передать для строительства, эксплуатации и обслуживание мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни.

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, во время подготовки документов для соответствующего оформления земельного участка оказалось, что земельный участок будет состоять из нескольких участков коммунальной собственности и части участка, находящегося в постоянном пользовании госпредприятия «Гостиница Украина». Именно поэтому возникла необходимость изъять точный адрес, оставив формулировку «земельные участки для строительства, эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса и его составных частей». Геращенко подчеркнула, что в документе не выявили коррупционных рисков.

Напомним, в феврале 2017 года Верховная Рада закрепила земельный участок в центре Киева за Мемориалом Небесной сотни. За соответствующее решение проголосовали 276 депутатов. В марте того же года соответствующий закон вступил в силу.