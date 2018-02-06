Программу «теплых кредитов» направят на модернизацию 20 тысяч «хрущевок», — Зубко

Программа «теплых кредитов» и программа энергоэффективности будут направлены прежде всего на модернизацию устаревшего жилищного фонда, в частности, так называемых «хрущевок». Об этом заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает пресс-служба министерства.
По словам чиновника, таких домов в стране около 20 тысяч.
При этом Зубко высказал мнение, что старый жилфонд, в частности так называемые «хрущевки», можно успешно модернизировать — есть успешные проекты, которые показывают, что там возможна инженерная санация стоимостью около 2500 грн за квадратный метр.
«Считаем стоимость проекта на квадратный метр, поскольку есть „хрущевки“ на 3 подъезда, на 5, на 10. В 100-квартирный дом нужно вложить 3-3,5 млн грн для его реновации. 50% — дает государство, если есть муниципальная программа, то вместе — 70%, плюс — 30% средств граждан. Таким образом, дадим „хрущевкам“ вторую жизнь», — заявил Зубко.
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