Аэропорт «Черновцы» хотят переименовать в честь Леонида Каденюка

Международный аэропорт «Черновцы» хотят переименовать в честь первого космонавта Украины Леонида Каденюка. Об этом на пресс-конференции сообщил городской голова Алексей Каспрук, передает «Молодой буковинец».

«Присутствовал на похоронах Леонида Каденюка. Общался с близкими. Со слов близких, Леонид Константинович был бы против, чтобы его именем переименовывали улицу любого космонавта. Но увековечить его память нужно. Выступаем с инициативой присвоить имя Леонида Каденюка международному аэропорту «Черновцы», — сказал Каспрук.

Он добавил, что для этого необходимо письменное согласие семьи, трудового коллектива аэропорта и проведение общественных слушаний.

«Я думаю, эти ходатайства будут поддержаны, и такое решение со временем будет принято», — сказал городской голова.