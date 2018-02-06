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Аэропорт «Черновцы» хотят переименовать в честь Леонида Каденюка

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Аэропорт «Черновцы» хотят переименовать в честь Леонида Каденюка

Международный аэропорт «Черновцы» хотят переименовать в честь первого космонавта Украины Леонида Каденюка. Об этом на пресс-конференции сообщил городской голова Алексей Каспрук, передает «Молодой буковинец».

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«Присутствовал на похоронах Леонида Каденюка. Общался с близкими. Со слов близких, Леонид Константинович был бы против, чтобы его именем переименовывали улицу любого космонавта. Но увековечить его память нужно. Выступаем с инициативой присвоить имя Леонида Каденюка международному аэропорту «Черновцы», — сказал Каспрук.

Он добавил, что для этого необходимо письменное согласие семьи, трудового коллектива аэропорта и проведение общественных слушаний.

«Я думаю, эти ходатайства будут поддержаны, и такое решение со временем будет принято», — сказал городской голова.

Леонид Каденюк, аэропорт Черновцы
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