Кабмин утвердил бюджет Фонда страхования на случай безработицы

На заседании 7 февраля Кабмин принял постановление «Об утверждении бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на 2018 год». Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В частности, доходная часть бюджета Фонда утверждена в сумме 13,2 млрд грн, расходная — в сумме 12,1 млрд грн.

Резерв средств для выплаты пособия по безработице составляет 369,5 млн грн.

«Бюджет Фонда на 2018 год является сбалансированным и бездефицитным, что позволит обеспечить финансирование пособий по безработице, активных программ занятости и т.д. застрахованным лицам (безработным) в полном объеме в соответствии с законодательством», — отмечается в сообщении.

По последним данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября составил 309 тысяч человек.

Из общего количества безработных помощь от государства получают 240,1 тыс. человек, что на 23,1 тыс. больше, чем месяцем ранее, ее средний размер в ноябре составил 2174 грн.