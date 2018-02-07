Родители, не проживавшие с погибшими во время Революции достоинства, получат одноразовую помощь

Правительство обеспечило право на выплату одноразовой денежной помощи тем родителям, которые совместно не проживали с погибшими во время Революции достоинства. Соответствующее постановление Кабмин принял во время заседания 7 февраля, передает «Правительственный портал».
Согласно документу, Министерству социальной политики предоставляется право принимать решение относительно выплаты одноразовой денежной помощи в пределах бюджетных средств, предусмотренных на такую выплату, родителям, которые совместно не проживали с лицами, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 г., и которые включены в список лиц, который утверждается Минсоцполитики по согласованию с Минздравом и Генеральной прокуратурой Украины.
Кроме того, как отметил во время выступления на заседании премьер-министр Владимир Гройсман, правительство завершает выплаты помощи семьям погибших и пострадавшим во время Революции достоинства.
Гройсман пояснил, что речь идет об окончательных выплатах всех средств, которые предварительно планировали выплачивать в течение нескольких лет.
Отметим, финансовая поддержка семей Героев Небесной сотни, а также пострадавших во время Революции достоинства осуществляется с 2014 года. В 2017 году Кабмин выделял 113 млн грн. А 11 января 2018 года правительство приняло решение о выделении 294 млн грн.
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