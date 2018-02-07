20 компаний из санкционного списка США все еще работают в Украине

В новый санкционный список, в конце января обнародовало казначейство США, попали 32 украинские компании. 20 из них до сих пор работают и 12 находятся в состоянии ликвидации, свидетельствуют данные YouControl.

В список компании внесены с формулировкой «из-за конфликта в Украине и русской оккупации в Крыму».

Самые распространенные сферы, в которых работают компании, это топливно-энергетическая и медиа. Их основатели занимают или занимали ключевые должности в террористических организациях Д/ЛНР.

Все участники санкционного списка получили такое ограничение: «Все активы организаций/физических лиц в пределах США заблокированы, а юридическим и физическим лицам из США запрещено вести с ними любые дела».

«Большая часть компаний, которые оказались под санкциями, находится в зоне АТО и не находится в состоянии ликвидации. А значит, они осуществляют деятельность и должны платить налоги в украинский бюджет. И с этим есть определенные проблемы: восемь компаний из санкционного списка имеют налоговый долг, который в сумме составляет 1,64 млн грн. Все они не находятся в состоянии ликвидации», — отметили аналитки YouControl.

В 11 компаниях санкционного списке фигурирует Александр Тимофеев, так называемый министр доходов и сборов ДНР. Шесть из его компаний до сих пор ведут деятельность. Он обладает аграрными предприятиями, входящими в группу компаний Экопрод. Также ему принадлежат медийные активы Донбасса, компании из охранного, ресторанного бизнеса, оптовой торговли.

Елена Радомская, самопровозглашенный «министр юстиции ДНР» учредила три компании, попавшие в список Госдепа. Они активны, оказывают правовые услуги.

Основателем четырех компаний, попавших под санкции, является Игорь Антипов, та называемый замминистра информации ДНР. Их деятельность приостановлена или компании находятся в стадии ликвидации. Ранее предоставляли рекламные услуги и занимались издательством газет.

Две компании из списка основаны Алексеем Грановским, бывшим так называемым топливно-энергетическим министром ДНР. Одна из его компаний сейчас находится в состоянии ликвидации, а раньше занималась строительством. Другая — коммунальная структура Городские автостоянки Донецкого городского совета.

Также в санкционный список попали 11 компаний братьев Александра и Сергея Мельничуков. Лишь одна компания из них не ведет деятельность. Александр Мельничук — так называемый замминистра энергетики ЛНР, а его брат Сергей торгует углем на подконтрольной Украине территории. Две компании Сергея Мельничука имеют действующие лицензии на добычу каменного угля марки антрацит от Госслужбы геологии и недр. Компания ООО «Горно-обогатительная фабрика космонавтов» имеет действующую лицензию с 2010 г. до 2030 г. на добычу угля в шахте Малоивановская. Фирма ООО «Агроплюс» имеет действующую лицензию с 2011 г. до 2031 г. на добычу угля в поле шахты Кошарская.

Ранее сообщалось, что Александр Мельничук, который известен как так называемый заместитель министра угольной промышленности ЛНР, за два дня до введения против него санкций со стороны США вышел из состава учредителей одного из крупнейших поставщиков угля из оккупированного Донбасса компании ООО «Угольные технологии» (Ростов).