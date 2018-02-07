Порошенко уволил Ложкина

Президент Петр Порошенко вывел из состава Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина. Ложкин стал секретарем совета в августе 2016 года сразу после отставки с должности главы Администрации президента.

Временное исполнение обязанностей секретаря совета возложено на Дмитрия Шимкива — заместителя главы администрации президента, говорится в указе главы государства.

Национальный инвестиционный совет — консультативно-совещательный орган при президенте, созданный в 2014 году вместо Совета отечественных и иностранных инвесторов.

Объявляя о назначении Ложкина секретарем совета, Порошенко говорил, что он будет «ключевым коммуникатором в таком чрезвычайно важном вопросе, как привлечение инвестиций».