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Порошенко уволил Ложкина

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Порошенко уволил Ложкина

Президент Петр Порошенко вывел из состава Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина. Ложкин стал секретарем совета в августе 2016 года сразу после отставки с должности главы Администрации президента.

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Временное исполнение обязанностей секретаря совета возложено на Дмитрия Шимкива — заместителя главы администрации президента, говорится в указе главы государства.

Национальный инвестиционный совет — консультативно-совещательный орган при президенте, созданный в 2014 году вместо Совета отечественных и иностранных инвесторов.

Объявляя о назначении Ложкина секретарем совета, Порошенко говорил, что он будет «ключевым коммуникатором в таком чрезвычайно важном вопросе, как привлечение инвестиций».

Петр Порошенко, Дмитрий Шимкив, Борис Ложкин, Нацинвестсовет
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Комментарии (1)
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евген волошин 4 часа 48 минут назад

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