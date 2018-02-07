Стратегия госбанков будет представлена правительству через неделю-две

Стратегия дальнейшего развития государственных банков предположительно будет представлена Кабинету министров Украины через одну-две недели, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

«Получилась очень качественная, конструктивная дискуссия. Все нацелены на результат. Мы договорились, что на протяжении трех дней получим предложения народных депутатов (относительно Стратегии госбанков — ИФ), после чего их обработаем, и будем выносить на Кабинет министров», — сказал он журналистам после заседания парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в Киеве в среду.

Наличие соответствующей договоренности подтвердил также исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий.

«Обсудили позицию Министерства финансов по стратегии государственных банков. Были активные дискуссии. В течение трех дней Министерство финансов получит предложения Национального банка, народных депутатов, и подаст документ в Кабмин на утверждение», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минфин привлек к анализу крупнейших NPL-заемщиков государственных банков японских специалистов.

При этом НБУ спрогнозировал, что в 2018 году докапитализация государственных банков будет продолжаться.