Российские хакеры атаковали военно-промышленные компании США, — АР

Российские хакеры получили доступ к данным компаний, которые сотрудничают с Министерством обороны США.
Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на данные собственного расследования.
Согласно информации издания, атаке подверглись почти 90 сотрудников, работающих над созданием беспилотников, ракет и истребителей. Кроме того, среди целей атаки были компании Boeing и Airbus, а также другие менее крупные фирмы.
Сообщается, что многие сотрудники компаний открыли фальшивые письма хакеров. Однако неизвестно какую именно информацию удалось украсть злоумышленникам.
При этом отмечено, что большинство проектов, которыми занимались компании, были засекречены.
По данным агентства, к атаке причастна группа Fancy Bear, которую спецслужбы США обвиняют во вмешательстве в выборы в 2016 году и сотрудничестве с Кремлем. Эксперты утверждают, что похищенные данные якобы могут помочь России в разработке беспилотников.
Напомним, ранее связанные с Российской Федерацией хакеры из группировки Fancy Bear в течение нескольких месяцев пытаются взломать компьютерные системы Сената США.
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