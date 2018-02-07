Отличия фондового рынка от рынка Форекс

Валютный рынок Forex и фондовый рынок, прежде всего, различны по принципам работы на них. Если на ставшем уже традиционным фондовом рынке торгуют акциями компаний и облигациями, то на Forex основным инвестиционным инструментом является валюта.

В настоящее время с помощью дилинговых центров торговля на Форекс может осуществляться не только крупными инвесторами, но и обычными интернет-пользователями. Можно вложить всего 100-200 долларов, но стать полноценным трейдером, который будет иметь возможность совершать любые торговые сделки с любыми валютными парами. Что же касается фондового рынка, то там все сложнее в плане финансовой доступности. Чтобы начать торговать на фондовом рынке, нужны десятки или даже сотни тысяч долларов.

Торговля на форекс отличается большей интенсивностью, если сравнивать с фондовым рынком. Фондовый рынок обычно нетороплив, здесь серьезные скачки наблюдаются крайне редко. Если брать в целом, то рынок акций и ценных бумаг является намного более предсказуемым, чем валютный рынок Форекс. Но это зависит от уровня трейдера. Профессиональный трейдер может без проблем получать прибыль и на рынке Форекс.

Фондовый рынок можно разделить на первичный и вторичный. В экономике каждой страны играет большую роль именно первичный рынок. Именно от динамики на первичном фондовом рынке во многом зависит экономический подъем или спад того или иного государства. Любые ценные бумаги чаще всего размещаются на первичном рынке по обращению к инвесторам. Покупателями ценных бумаг чаще всего являются инвестиционные фонды, страховые компании, крупные частные инвесторы.

Если говорить о вторичном фондовом рынке, то он, в свою очередь, состоит из внебиржевого рынка и фондовых бирж. На вторичном рынке следует перепродажа ценных бумаг следующим инвесторам. Надо отметить тот факт, что вторичный фондовый рынок практически не влияет на экономическое состояние государства. Продавцами и покупателями здесь зачастую становятся спекулянты, которые зарабатывают на том, чтобы купить дешевле, а продать дороже. Впрочем, на рынке Форекс трейдеров тоже можно знавать спекулянтами, особенно тех, кому не нужна определенная валюта или драгоценный металл для решения определенных задач на долгосрочной основе.

Зачастую люди, которые проработали определенное время на валютном рынке Forex, заработав при этом более или менее существенный капитал, переходят на фондовый рынок. Именно на фондовом рынке можно приобрести акции не только для того, чтобы впоследствии их можно было выгодно перепродать, но и для получения дальнейших дивидендов, которые помогут получать постоянный доход, исходя из успешности деятельности компании.

Как уже говорилось выше, фондовый рынок является более размеренным, более надежным и спокойным. В то же самое время, если не научиться анализировать и прогнозировать ситуации, потери от обвала рынка могут быть намного более существенными, чем на валютном рынке Форекс. Вот почему не стоит обманываться относительным спокойствием и постоянством фондового рынка, здесь тоже нужно быть начеку.