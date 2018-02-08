В Германии расследуют дело о попытке незаконного ввоза авто в Украину

Прокуратура немецкого города Галле возбудила уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, сообщает пресс-служба ГФС.

В частности, сообщается, что прокуратура занимается расследованием подделки регистрационных документов для авто, предназначенных для ввоза в Украину.

«По информации Межрегиональной таможни ГФС в адрес европейских заводов-производителей транспортных средств, прокуратурой города Галле (Германия) возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2017 года в Украину были ввезены более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей — в режиме «временного ввоза».

Также сообщается, что сейчас более 246,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.