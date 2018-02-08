ФГВФЛ утвердил условия реструктуризации ипотеки физлиц в неплатежеспособных банках

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил условия реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц перед банками, которые ликвидируются, сообщает пресс-служба фонда.
Как сообщается, разработанные фондом условия реструктуризации будут едины для всех обанкротившихся банков. Воспользоваться ими смогут все физические лица — клиенты таких банков, которые имеют задолженность по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой.
Среди основных правил стоит отметить просмотр очередности погашения кредитной задолженности. Так, на период реструктуризации, в первую очередь, будет происходить погашение основной суммы кредита, а процентная ставка устанавливается на уровне 0,01% годовых, а комиссионные вознаграждения — на уровне 1 гривны. Кроме того, в случае досрочного погашения задолженности банки не имеют права применять какие-либо штрафные санкции.
При этом после заключения договора о реструктуризации, заемщику необходимо будет оплатить не менее 10% от суммы кредитной задолженности (тело + начисленные проценты + начисленные комиссии), рассчитанной на дату обращения физического лица — должника относительно реструктуризации.
Период реструктуризации, согласно требованиям Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», не может превышать срок ликвидации банка. После завершения этого периода — все существенные условия, в том числе очередность погашения кредитной задолженности и процентные ставки за пользование кредитом, устанавливаются в соответствии с условиями кредитного договора, действовавшего до проведения реструктуризации.
Условия реструктуризации начнут действовать после официального опубликования по результатам государственной регистрации решения исполнительной дирекции Фонда в Министерстве юстиции Украины, о чем будет сообщено дополнительно.
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