ФГВФЛ утвердил условия реструктуризации ипотеки физлиц в неплатежеспособных банках

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил условия реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц перед банками, которые ликвидируются, сообщает пресс-служба фонда.

Как сообщается, разработанные фондом условия реструктуризации будут едины для всех обанкротившихся банков. Воспользоваться ими смогут все физические лица — клиенты таких банков, которые имеют задолженность по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой.

Среди основных правил стоит отметить просмотр очередности погашения кредитной задолженности. Так, на период реструктуризации, в первую очередь, будет происходить погашение основной суммы кредита, а процентная ставка устанавливается на уровне 0,01% годовых, а комиссионные вознаграждения — на уровне 1 гривны. Кроме того, в случае досрочного погашения задолженности банки не имеют права применять какие-либо штрафные санкции.

При этом после заключения договора о реструктуризации, заемщику необходимо будет оплатить не менее 10% от суммы кредитной задолженности (тело + начисленные проценты + начисленные комиссии), рассчитанной на дату обращения физического лица — должника относительно реструктуризации.

Период реструктуризации, согласно требованиям Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», не может превышать срок ликвидации банка. После завершения этого периода — все существенные условия, в том числе очередность погашения кредитной задолженности и процентные ставки за пользование кредитом, устанавливаются в соответствии с условиями кредитного договора, действовавшего до проведения реструктуризации.

Условия реструктуризации начнут действовать после официального опубликования по результатам государственной регистрации решения исполнительной дирекции Фонда в Министерстве юстиции Украины, о чем будет сообщено дополнительно.