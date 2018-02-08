Закон о приватизации госимущества передан на подпись президенту

Закон № 7066 «О приватизации государственного имущества» был подписан спикером парламента Андреем Парубием и передан президенту. Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

И подписание, и передача для рассмотрения президенту состоялись сегодня, 8 февраля 2018 года.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада проголосовала за принятие закона о приватизации 18 января. Главная цель документа — облегчить процесс приватизации с помощью упрощения классификации объектов, подлежащих приватизации. Их предлагается разбить на два класса — объекты малой и большой приватизации.

Кроме того, закон расширяет список объектов, которые могут быть выставлены государством на продажу, позволяет оформлять банковские гарантии и унифицирует способы продажи.

Так, при проведении большой приватизации к процессу будут привлекаться международные советники. Желающие смогут приобрести объекты малой приватизации в ходе электронных торгов, в их число попадают объекты недвижимости и небольшие предприятия. К большой приватизации отнесли объекты, общая стоимость активов которых превышает отметку в 250 млн грн.

Сроки подготовки объектов к продаже сократятся с 9 месяцев до 4 месяцев, а срок подачи заявок покупателями наоборот вырастет — до 180 дней вместо нынешнийх максимум 45 дней.

Позже в Верховной Раде пытались отменить голосование по данному законопроекту, однако парламент отклонил это постановление и признал принятие закона.

Закон «О приватизации государственного имущества» входит в список требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.