Закон о приватизации госимущества передан на подпись президенту

Закон № 7066 «О приватизации государственного имущества» был подписан спикером парламента Андреем Парубием и передан президенту. Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.
И подписание, и передача для рассмотрения президенту состоялись сегодня, 8 февраля 2018 года.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада проголосовала за принятие закона о приватизации 18 января. Главная цель документа — облегчить процесс приватизации с помощью упрощения классификации объектов, подлежащих приватизации. Их предлагается разбить на два класса — объекты малой и большой приватизации.
Кроме того, закон расширяет список объектов, которые могут быть выставлены государством на продажу, позволяет оформлять банковские гарантии и унифицирует способы продажи.
Так, при проведении большой приватизации к процессу будут привлекаться международные советники. Желающие смогут приобрести объекты малой приватизации в ходе электронных торгов, в их число попадают объекты недвижимости и небольшие предприятия. К большой приватизации отнесли объекты, общая стоимость активов которых превышает отметку в 250 млн грн.
Сроки подготовки объектов к продаже сократятся с 9 месяцев до 4 месяцев, а срок подачи заявок покупателями наоборот вырастет — до 180 дней вместо нынешнийх максимум 45 дней.
Позже в Верховной Раде пытались отменить голосование по данному законопроекту, однако парламент отклонил это постановление и признал принятие закона.
Закон «О приватизации государственного имущества» входит в список требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.707,79 0.0188
|2.745,59 0.0046
|100 евро
|3.318,24 -0.2112
|3.388,09 -0.1788
|10 рублей
|4,40 -0.0026
|4,88 -0.0025
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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