В НБУ назвали самые убыточные банки

Национальный банк Украины опубликовал финансовые результаты крупнейших банков Украины по итогам прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Как отмечается, наибольшие убытки в прошлом году получили ПриватБанк (22,97 млрд гривен), Проминвестабанк (7,67 млрд гривен) и ВТБ (4,1 млрд гривен).

В пятерку лидеров по убытку вошли также Укрсоцбанк (3,1 млрд гривен) и Форвард (639 млн гривен).

Также 563 млн гривен убытка по итогам прошлого года получил БТА Банк, 446 млн гривен — Кредит Днепр, 347 млн гривен — банк Клиринговый дом, 110 млн гривен Правэкс-Банк и 84 млн гривен Мисто Банк.

Однако, не вся банковская система Украины в прошлом году отработала в убыток. Так, наибольший объем прибыли в 2017 году получили Райффайзен Банк Аваль (4,47 млрд гривен), УкрСиббанк (1,47 млрд гривен) и Креди Агриколь Банк (1,1 млрд гривен.

Практически по 1 млрд гривен прибыли получили: Ситибанк (1 млрд гривен), государственный Укрэксимбанк (929 млн гривен), ОТП Банк (918 млн гривен), ПУМБ (786 млн гривен), Альфа-Банк (655 млн гривен), Укргазбанк (624 млн гривен) и Ощадбанк (559 млн гривен).