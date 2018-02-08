Аэропорт Киев увеличил пассажиропоток на 44% в январе

Международный аэропорт Киев-Жуляны в январе обслужил 155,5 тыс. пассажиров, что на 43,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Как сообщили в аэропорту, количество пассажиров международных рейсов составило 149,6 тыс., внутренних — 5,9 тыс.
Количество рейсов в январе составило 1876 на прилет и вылет, что на 19,3% больше января 2017 года, из них 1552 международных и 324 внутренних.
Самыми популярными международными направлениями в первом месяце текущего года стали Дубай (ОАЭ), Минск (Беларусь), Анкара (Турция), Будапешт (Венгрия), Варшава (Польша), Мемминген (Германия), Рим (Италия); среди внутренних маршрутов самые востребованные — Одесса, Запорожье и Львов.
Напомним, в 2017 году аэропорт увеличил пассажиропоток в 1,6 раза почти до двух миллионов человек.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.707,79 0.0188
|2.745,59 0.0046
|100 евро
|3.318,24 -0.2112
|3.388,09 -0.1788
|10 рублей
|4,40 -0.0026
|4,88 -0.0025
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
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|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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