Аэропорт Киев увеличил пассажиропоток на 44% в январе

Международный аэропорт Киев-Жуляны в январе обслужил 155,5 тыс. пассажиров, что на 43,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщили в аэропорту, количество пассажиров международных рейсов составило 149,6 тыс., внутренних — 5,9 тыс.

Количество рейсов в январе составило 1876 на прилет и вылет, что на 19,3% больше января 2017 года, из них 1552 международных и 324 внутренних.

Самыми популярными международными направлениями в первом месяце текущего года стали Дубай (ОАЭ), Минск (Беларусь), Анкара (Турция), Будапешт (Венгрия), Варшава (Польша), Мемминген (Германия), Рим (Италия); среди внутренних маршрутов самые востребованные — Одесса, Запорожье и Львов.

Напомним, в 2017 году аэропорт увеличил пассажиропоток в 1,6 раза почти до двух миллионов человек.