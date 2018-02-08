НБУ приостанавливает размещение 3-месячных депозитных сертификатов

Национальный банк Украины (НБУ) с 12 февраля приостанавливает размещение 3-месячных депозитных сертификатов, сообщил НБУ на веб-сайте.

«С 12 февраля 2018 года НБУ приостанавливает размещение депозитных сертификатов со сроком погашения три месяца с учетом возврата Министерства финансов на внутренний рынок краткосрочного государственного долга», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время на денежно-кредитном рынке существуют и другие индикаторы стоимости 3-месячных гривневых ресурсов, и формирование кривой доходности на соответствующем отрезке может происходить и без размещения 3-месячных депозитных сертификатов НБУ.

«Во-первых, Министерство финансов регулярно размещает 3-месячные ОВГЗ. Во-вторых, сейчас в обращении уже находится большое количество ОВГЗ с короткими сроками погашения (объем таких ценных бумаг со сроком погашения до трех месяцев составляет 14,4 млрд грн). Соответственно, у участников рынка достаточно инструментов для торговли, и они регулярно заключают сделки с ОВГЗ сроком погашения до трех месяцев на вторичном рынке», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем, НБУ не исключает возможности возвращения к размещению 3-месячных депозитных сертификатов в случае, если ситуация изменится, и это будет необходимым для повышения эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики регулятора, говорится в сообщении.

Как известно, НБУ возобновил размещение 3-месячных депозитных сертификатов в сентябре 2017 года, поскольку в то время Министерство финансов не осуществляло размещение 3-месячных ОВГЗ. Это затрудняло процесс ценообразования для других инструментов, в частности валютных форвардов. Восстановление размещения 3-месячных депозитных сертификатов способствовало формированию кривой доходности и повышению эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики НБУ.