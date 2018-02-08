В Луцке уволилась половина патрульных, - СМИ

Половина личного состава луцких патрульных полицейских уволилась. Об этом стало известно в четверг, 8 февраля, во время сессии Волынского областного совета.

Начальник Главного управления Нацполиции в Волынской области Петр Шпига сообщил, что из луцкой патрульной полиции уволился 50% личного состава, сообщает «Волынь24».

«Возможно не выдержали большой нагрузки», — отметил главный полицейский области. По его словам, в настоящее время вместо 12 экипажей патрульной полиции город патрулирует три-четыре экипажа.

«Теперь есть много жалоб, потому что патрульные не имеют физической возможности охватить все. Решаем проблему с помощью следственно-оперативных групп, общественности, полиции охраны», — пояснил Шпига и добавил, что штат патрульных доукомплектуют до конца марта.

Ранее сообщалось, что в Украине не хватает более 15 тысяч полицейских.