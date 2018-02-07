Нацполиция в 2017 году объявила в розыск 308 человек, подозреваемых в госизмене

В Украине в 2017 году в государственный розыск за совершение государственной измены были объявлены 308 человек, сообщили в Национальной полиции в ответ на информационный запрос.

В ведомстве уточнили, что все объявленные в розыск подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена).

Отметим, ранее в СБУ сообщили, что, по состоянию на 31 декабря 2017 года, в Украине по подозрению в госизмене разыскивали 63 человек.