Австрия за введение миротворцев на Донбасс

Австрия придерживается идеи введения миротворческой миссии на Донбасс и готова принимать участие в этом проекте. Об этом в четверг, 8 февраля, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.
«Австрийское федеральное правительство будет поддерживать эту идею (миротворческой миссии на Донбассе)», — сказал Курц.
Однако, по его словам, до решения этого вопроса еще много чего предстоит сделать. Канцлер также пообещал обсудить этот вопрос, если Украина предложит Австрии присоединиться.
В свою очередь Порошенко поблагодарил Австрию за поддержку идеи миротворческой миссии на Донбассе под мандатом ООН.
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