ЕБРР кредитует строительство крупной солнечной станции во Львовской области

Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) и Фонд чистых технологий (Clean Technology Fund, CTF) прокредитуют строительство солнечной электростанции во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.
ЕБРР предоставит 10-летний кредит на сумму 17,3 млн евро, а CTF — 11-летнюю ссуду в размере 6,9 млн евро.
Станция мощностью 36 МВт «Энергопарк Яворив» будет построена на месте бывшего химического завода недалеко от села Терновица в Яворовском районе Львовской области. На втором этапе мощность станции удвоится до 72 МВт.
Основная доля акций компании «Энергопарк Яворив» (90%) принадлежит львовскому предпринимателю Зиновию Козицкому, по 5% акций принадлежит его сыновьям — Максиму и Степану.
Участок под строительство солнечной станции был арендован на 49 лет у Львовской облгосадиминистрации еще в 2013 году.
ЕБРР уже профинансировал строительство двух ветряных электростанций Козицкого рядом с городом Старый Самбир (Львовская обл.). При этом основным бизнесом семьи Козицких является добыча нефти и газа.
Согласно Национальному плану действий по возобновляемым источникам энергии, Украина обязуется увеличить долю «зеленой» энергии в энергобалансе до 11 процентов к 2020 году.
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