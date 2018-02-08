ЕБРР кредитует строительство крупной солнечной станции во Львовской области

Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) и Фонд чистых технологий (Clean Technology Fund, CTF) прокредитуют строительство солнечной электростанции во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

ЕБРР предоставит 10-летний кредит на сумму 17,3 млн евро, а CTF — 11-летнюю ссуду в размере 6,9 млн евро.

Станция мощностью 36 МВт «Энергопарк Яворив» будет построена на месте бывшего химического завода недалеко от села Терновица в Яворовском районе Львовской области. На втором этапе мощность станции удвоится до 72 МВт.

Основная доля акций компании «Энергопарк Яворив» (90%) принадлежит львовскому предпринимателю Зиновию Козицкому, по 5% акций принадлежит его сыновьям — Максиму и Степану.

Участок под строительство солнечной станции был арендован на 49 лет у Львовской облгосадиминистрации еще в 2013 году.

ЕБРР уже профинансировал строительство двух ветряных электростанций Козицкого рядом с городом Старый Самбир (Львовская обл.). При этом основным бизнесом семьи Козицких является добыча нефти и газа.

Согласно Национальному плану действий по возобновляемым источникам энергии, Украина обязуется увеличить долю «зеленой» энергии в энергобалансе до 11 процентов к 2020 году.