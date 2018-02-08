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Украинской ГТС уже заинтересовались с десяток западных компаний

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Украинской ГТС уже заинтересовались с десяток западных компаний

Уже восемь потенциальных компаний-партнеров подали свои предложения для совместного управления газотранспортной системой (ГТС) Украины.

Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский, передают Українські новини.

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«Сегодня проходит процедура приема и изучения предложений от заинтересованных компаний. Иными словами — процедура Open Season. По состоянию на 1 февраля было получено предложения от 8 ведущих компаний мира», — заявил он.

Билявский отметил, что с целью более тщательного изучения ожиданий и предложений международных партнеров, а также синхронизации данного процесса с прогрессом создания независимого оператора ГТС было принято решение продлить срок принятия предложений до 1 марта 2018 года.

Напомним, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в конце декабря 2017 года официально пригласило потенциальных партнеров по управлению ГТС страны к предварительным консультациям. В начале февраля правительство продлило на месяц поиск инвесторов для управления ГТС.

По мнению главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, Украина должна как можно скорее выйти с конкретным предложением для инвесторов. Затягивание с привлечением международного партнера к управлению ГТС повлечет за собой потерю транзита российского газа.

ГТС, Максим Билявский
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