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Власти Львова планируют выкупить завод ЛАЗ

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Власти Львова планируют выкупить завод ЛАЗ

На сессию Львовского горсовета 15 февраля 2018 года будет вынесен вопрос о покупке имущества бывшего Львовского автобусного завода (ЛАЗ). Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Львовский портал.

В проекте решения говорится, что депутаты признают целесообразным возобновление работы ЛАЗ и дают согласие, чтобы департамент экономического развития города разработал план создания и реализации инвестиционного проекта «Львов ЛАЗ».

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Кроме того, департамент должен будет заняться инвентаризацией имущества предприятия и разработать порядок выкупа или изъятия у собственников и распорядителей активов на территории ЛАЗ.

Всего город планирует выкупить 240 объектов имущества ЛАЗа.

В Верховной Раде еще в 2015 году зарегистрировали законопроект «О национализации имущества ООО «Львовские автобусные заводы». Документом предусматривается принудительное отчуждение объектов права частной собственности в пользу государства ООО «ЛАЗ» по мотивам общественной необходимости.

ЛАЗ прекратил свое функционирование в октябре 2014 года.

Львовский автобусный завод был основным поставщиков автобусов к Евро-2012. Львовское АТП № 1 до сих имеет задолженность перед этим предприятием, из-за чего в городе арестовывают автобусы.

Львов, ЛАЗ
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