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В Израиль не пустили украинцев, прилетевших из Винницы

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В Израиль не пустили украинцев, прилетевших из Винницы

Аэропорт им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве не пропустил через паспортный контроль сразу 33 пассажира рейса PS797 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ, Киев) Винница-Тель-Авив, сообщили винницкие СМИ, добавив, что депортированных отправили рейсом в Киев.

Эту информацию подтвердили в авиакомпании.

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При этом в аэропорту Винницы заверили, что проблем с документами и багажом у вылетающих не было.

«Самолет „Винница — Тель-Авив“ вылетел в 3:26 утра (по плану 3:35). Все пассажиры прошли регистрацию, проверку авиабезопасности, таможенный и паспортный контроль. Замечаний к ним не было, и все успешно вылетели в Тель-Авив», — говорится в сообщении на веб-странице аэропорта.

Как известно, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Соединяет Украину более чем с 80 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю.

Тель-Авив, аэропорт Винница
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