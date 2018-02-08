Украина введет для всех стран электронную визу стоимостью 65 долларов

Стоимость электронной визы для иностранцев, которую планируют внедрить в ближайшее время, составит 65 долларов США. Об этом в четверг, 8 февраля, в интервью Европейской правде заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, выдаваться такая виза будет сроком на 30 дней.

«Электронная виза будет только однократная, она будет выдаваться сроком до 30 дней, стоимость — 65 долларов. Параллельно уменьшается количество виз, которые оформляются в аэропортах, то есть Visa on arrival. А для стран миграционного риска остается оформление виз в посольствах, сейчас таких стран 70», — сказал Погорельцев.

Он отметил, что визу будут присылать на электронную почту, откуда документ нужно будет распечатать для предъявления пограничникам.