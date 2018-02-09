Госгеокадастр сэкономил государству 8,5 млн гривен

Речь о погашении задолженности по оплате работ по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, сообщается на сайте ведомства.

Процесс инвентаризации проходил в 2013 году в рамках программы «Проведение земельной реформы». Однако, с 189,2 млн гривен стоимости работ оплачена была только треть суммы.

В течение 2014-2017 годов исполнителям работ было перечислено еще 92 млн гривен долга, остаток в 13,2 млн гривен обещают оплатить до конца первого квартала текущего года.

При этом 67% долга удалось возместить только в 2017 году.

Значительной победой в этом процессе стали мировые соглашения об отказе сторон от штрафных санкций общим объемом 8,5 гривен, которые были начислены в судебном порядке.

В результате проведения инвентаризации в Государственном земельном кадастре зарегистрировано 92 тыс земельных участков общей площадью 1,6 млн га.