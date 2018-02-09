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Через элеваторы «Кернел» и «Нибулон» незаконно экспортируют «черное зерно», - СМИ

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Через элеваторы «Кернел» и «Нибулон» незаконно экспортируют «черное зерно», - СМИ

ЧП «Украинская зерноторговая компания» закупает сельхозпродукцию за наличные средства, не оформляя при этом каких-либо документов, сообщают Комментарии.

В Полтавской области полиция раскрыла схему незаконного экспорта «черного зерна» в страны Прибалтики и Узбекистан. Об этом говорится в материалах уголовного производства, опубликованных  в реестре судебных решений.

Следствие установило, что ЧП «Украинская зерноторговая компания» закупает сельхозпродукцию за наличные средства, не оформляя при этом каких-либо документов налогового и бухгалтерского учета. После этого предприятие отправляет продукция на экспорт в Узбекистан и страны Прибалтики.

«Реализация сельскохозяйственной продукции осуществляется преимущественно через элеваторы, принадлежащие ООО «Кернел Трейд», ООО «Украинское зерно» и ООО СП «Нибулон», а полученные от этого средства, с целью дальнейшей конвертации в наличную форму переводятся на счета субъектов хозяйственной деятельности, которые имеют признаки фиктивности», - указано в материалах уголовного производства.

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Как напоминает издание, совладельцем компании «Кернел» является самый богатый народный депутат Украины Виталий Хомутынник. «Нибулон» принадлежит семье нардепа Андрея Вадатурского. Состояние его отца – Алексея Вадатурского оценивается в 600 млн долларов.

Кернел, Нибулон, зерно
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