Через кассы и банкоматы ПриватБанка в 2017 прошел 1,4 трлн грн

ПриватБанк разработал через свои кассы, банкоматы и терминалы самообслуживания (ТСО) 1,4 трлн грн в 2017 году. Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель председателя правления банка Галина Пахачук.

«Когда мы подвели итоги и посмотрели, какое количество наличных ПриватБанк обработал через банкоматы и ТСО, эта цифра просто поражает — 1,4 тролн грн. Это наши кассиры — через наши наши обменные пункты, наши кассы, банкоматы — пропустили через свои руки… То есть мы трижды сделали оборот денежной массы в стране через наши кассы », — подчеркнула Пахачук.

По ее словам, еще в начале прошлого года клиенты массово покидали банк. Но на сегодняшний день ситуация значительно улучшилась — клиенты вновь возвращаются.