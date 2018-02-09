Через кассы и банкоматы ПриватБанка в 2017 прошел 1,4 трлн грн

ПриватБанк разработал через свои кассы, банкоматы и терминалы самообслуживания (ТСО) 1,4 трлн грн в 2017 году. Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель председателя правления банка Галина Пахачук.
«Когда мы подвели итоги и посмотрели, какое количество наличных ПриватБанк обработал через банкоматы и ТСО, эта цифра просто поражает — 1,4 тролн грн. Это наши кассиры — через наши наши обменные пункты, наши кассы, банкоматы — пропустили через свои руки… То есть мы трижды сделали оборот денежной массы в стране через наши кассы », — подчеркнула Пахачук.
По ее словам, еще в начале прошлого года клиенты массово покидали банк. Но на сегодняшний день ситуация значительно улучшилась — клиенты вновь возвращаются.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.703,74 -0.0418
|2.740,62 -0.0545
|100 евро
|3.313,59 -0.0515
|3.378,70 -0.0982
|10 рублей
|4,36 -0.0044
|4,84 -0.0037
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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