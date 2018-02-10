В центре Харькова произошел масштабный пожар

В Харькове произошел пожар на площади около 300 кв. м в 5-тиэтажном нежилом здании по ул. Сумская, 1; полиция перекрыла движение автотранспорта.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» помощник начальника ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области Игорь Лупандин, сообщение о возгорании поступило в 10:38 в субботу

«По приезду на место происшествия было установлено, что горит участок кровли, встроенного чердачного помещения, площадь пожара составляет около 300 кв. м», — сообщил он.

К тушению огня были привлечены 12 отделений на автоцистернах (в том числе курсанты Национального университета гражданской защиты, 3 автолестницы, 2 авариайно-спасательных подразделения.

Патрульная полиция перекрыла движение транспорта от Сумской, 1, до театра им. Шевченко.

Лупандин отметил, что пожарным удалось не допустить распространение огня на остальную часть кровли. Сейчас проводится разборка конструкций и проливка.

Эвакуация из здания не проводилась. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.