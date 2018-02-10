Украина в 9 раз нарастила экспорт яблок в Европу

В июле-январе 2017/18 Украина экспортировала в страны Евросоюза 9,2 тыс. тонн яблока. Это в 9 раз больше, чем за аналогичный период сезона 2016/17 года.

Об этом сообщает АПК-Информ со ссылкой на данные таможенной статистики.

Для сравнения, за указанный период сезона 2016/17, экспорт украинского яблока в ЕС едва превышал тысячу тонн. Причем, в данном случае речь шла о фруктах для дальнейшей переработки.

Главным покупателем украинского яблоки все еще остается Беларусь, которая также активно наращивает объемы импорта этой продукции. За июль-январь нынешнего сезона Украина отгрузила в указанном направлении 11,4 тыс. тонн яблок, а это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

Всего же за 7 месяцев сезона-2017/18 Украина экспортировала 21 тыс. тонн яблок, что в 2,3 раза больше, чем с июля по январь прошлого сезона. Только в январе экспорт украинских яблок достиг 4,2 тыс. тонн, тем самым превысив в 1,8 раза показатели за аналогичный месяц годом ранее.