Трамп готов уволить главу аппарата Белого дома Келли

В ближайшее время в администрации президента США могут состояться очередные перестановки из-за скандала, разгоревшегося вокруг теперь уже бывшего секретаря аппарата Белого дома Роберта Портера. В частности, Дональд Трамп может уволить руководителя аппарата администрации Джона Келли, пишет New York Times.

Как сообщается, на этой неделе стало известно, что две бывшие жены Портера обвиняют его в бытовом насилии, причем для многих в администрации главы государства это не было секретом еще с прошлой осени. Самого Трампа, судя по всему, до последнего держали в неведении, и президент таким положением дел сейчас крайне разочарован.

Келли, которого Трамп назначил на эту должность летом 2017 года, на днях опубликовал заявление, в котором говорилось о том, что он «шокирован новыми обвинениями» против его подчиненного.

Спикер президента США Сара Сандерс уже через несколько часов после публикации скандальной статьи объявила о том, что Портер немедленно уйдет в отставку, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий тому, кто его заменит. Сам чиновник все обвинения отрицает и называет их откровенной ложью.

Тем временем, по данным издания, Трамп узнал об обвинениях против Портера только на этой неделе, несмотря на тесные рабочие отношения между ними. Указано, что Трамп в частных беседах постоянно жалуется на Келли, который утаил от него столь важную информацию, а также рассуждает о том, следует ли его уволить.

«Если Трамп навлекает неприятности на себя, это его не беспокоит. Но ему совсем не нравится, когда неприятности у него возникают по вине подчиненных», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что глава секретариата Белого дома Роб Портер заявил о готовности уйти в отставку в связи с обвинениями в домашнем насилии, которые выдвинули против него две его бывшие жены.