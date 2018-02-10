В РФ суд наложил запрет на расследование Навального о Дерипаске

В России материалы расследования о коррупционных связях российского бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера РФ Сергея Приходько, опубликованные 8 февраля 2018 года оппозиционером Алексеем Навальным, решением суда внесены в так называемый Единый реестр запрещенной информации.

Об этом сам Навальный заявил в своем блоге.

По словам политика, текст публикации и видеоролик на YouTube попали под запрет по решению Усть-Лабинского райсуда Краснодарского края.

«Судя по всему, весь мой блог navalny.com тоже объявлен „информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено“», — добавил Навальный, опубликовав соответствующие скриншоты сайта реестра.