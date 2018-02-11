Почти 3 тысячи россиян приехали в Украину на ПМЖ в 2017 году

В прошлом году из Российской Федерации в Украину иммигрировали 2 776 россиян. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В частности, по данным Госстатистики, в 2017 году в Украину прибыли на постоянное место жительства 2 776 человек. Еще 2 152 россиянина приехали в Украину на работу.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Российскую Федерацию выехало 4 376 423 украинцев, из них с целью служебной поездки — 28 177, организованного туризма — 1 257, с частной поездкой — 4 346 989.

Напомним, если Польша начнет выносить реальные судебные приговоры «за пропаганду бандеровской идеологии» и напряжение в отношениях между украинцами и поляками будет нарастать, украинцы просто изменят направление своей трудовой миграции и покинут Польшу.