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Почти 3 тысячи россиян приехали в Украину на ПМЖ в 2017 году

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Почти 3 тысячи россиян приехали в Украину на ПМЖ в 2017 году

В прошлом году из Российской Федерации в Украину иммигрировали 2 776 россиян. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В частности, по данным Госстатистики, в 2017 году в Украину прибыли на постоянное место жительства 2 776 человек. Еще 2 152 россиянина приехали в Украину на работу.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Российскую Федерацию выехало 4 376 423 украинцев, из них с целью служебной поездки — 28 177, организованного туризма — 1 257, с частной поездкой — 4 346 989.

Напомним, если Польша начнет выносить реальные судебные приговоры «за пропаганду бандеровской идеологии» и напряжение в отношениях между украинцами и поляками будет нарастать, украинцы просто изменят направление своей трудовой миграции и покинут Польшу.

иммиграция, россияне, ПМЖ
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Комментарии (1)
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Гость
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Могучий- Ка 5 часов 19 минут назад

Это не россияне, это хохлы, а чушек как обычно тянет в свидомитый зоопарк.

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публицист

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