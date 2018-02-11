Анкара заявляет о гибели 11 своих солдат в Сирии

В субботу Турция понесла наибольшие потери среди военных с начала операции «Оливковая ветвь» в Сирии — 11 солдат погибли, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает агентство новостей Hurriyet Daily News со ссылкой на заявление Вооруженных сил Турции.

«11 военных погибли, еще 11 получили ранения в ходе операции „Оливковая ветвь“ в субботу», — идет речь в заявлении ВС Турции.

Среди погибших также двое военных, которые находились в сбитом над юго-восточной турецкой провинцией Хатай вертолете. О деталях гибели других военных не сообщается.

Как сообщалось, 20 января ВС Турции начали наземную военную операцию «Оливковая ветвь» и продвигаются в направлении сирийского города Африн при поддержке подразделений «Свободной сирийской армии».