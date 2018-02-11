В результате крушения самолета в Подмосковье никто не выжил, Следком открыл дело

Во время крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», который направлялся из Москвы в Орск (Оренбургская область), на борту находился 71 человек, источник ТАСС сообщает, что никому не удалось выжить.

По данному факту Следственный Комитет РФ завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Дождь» со ссылкой на пресс-службу губернатора области сообщает, что в самолете «Саратовских авиалиний», который следовал в Орск, было более 60 жителей Оренбургской области.

«Первые группы спасателей прибыли на место крушения самолета. Разлет обломков около 1 км», — сообщает МЧС. Также подтверждают, что обнаружены фрагменты двух тел.

Напомним, пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» разбился после вылета из Москвы в Орск (Оренбургская область) вблизи деревни Степановское в Подмосковье.