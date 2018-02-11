Ан-148 столкнулся с вертолетом «Почты России», - СМИ

По предварительным данным, самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России». Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Интерфакс.

На борту Ан-148, как сообщалось, находился 71 человек. Самолет, принадлежавший «Саратовским авиалиниям», выполнял рейс Москва — Орск.

На место крушения направлены более 150 сотрудников МЧС и свыше 20 единиц техники.

Обломки самолета Ан-148 обнаружены около деревни Степановское в Подмосковье. По предварительным данным, никто из находившихся на борту самолета не выжил.