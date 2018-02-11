Боевики в зоне АТО при обстрелах выпустили 48 снарядов

За прошедшие сутки в зоне АТО боевики 8 раз открыли прицельный огонь в сторону сил АТО. Незаконные вооруженные формирования выпустили 48 снарядов из 82-мм минометов, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

Так, больше всего нарушений режима тишины было на Луганском направлении — боевики 7 раз открывали огонь.

«Боевики применили 82-мм минометы по защитниках Луганского и Светлодарска. Ночью НЗФ открыли прицельный огонь из 82-мм минометов вблизи Крымского. Оккупанты сопровождали минометные обстрелы этих позиций, а также позиции сил АТО вблизи Новоалександровки активным огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого пехотного вооружения. Кроме этого, вблизи Светлодарска зафиксировано обстрел из вооружения БМП», — сказал Гуцуляк.

Украинские военные открывали огонь из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.