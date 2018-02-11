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Россия не намерена признавать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР», - Лавров

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Россия не намерена признавать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР», - Лавров

Москва сохраняет приверженность минским соглашениям, поэтому не намерена признавать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала Россия-1, передает РБК-Украина.

По мнению министра, отступление от минских соглашений будет «колоссальной ошибкой».

«Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем», — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД отметил, что, по его мнению, на Западе «укрепляется мысль о все-таки необходимости вразумить президента Порошенко».

«По нашим данным европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие, как говорится, послания передают. И настоятельно рекомендуют все-таки понять контрпродуктивность таких подходов и внести необходимые исправления в своих действиях», — рассказал Лавров, имея в виду принятие Верховной Радой Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Сергей Лавров, ДНР, ЛНР, признание
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Комментарии (7)
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Гость
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ALEKSEY Boyko
ALEKSEY Boyko 25 минут назад

А как же тогда по вашей рашке ездят автомобили с номерными знаками " не признаваемых вами" не дореспублик. Или таможня ВАШЕЙ " великой" росии пускает на территорию транспортные средства с регистрационными знаками несуществующего государства???

0
Леонтий Боровицкий 42 минуты назад

Путлер тоже давал слово, что Россия не участвовала в аннексии Крыма, только кремлёвские ублюдки слово дав, его с лёгкостью забирают назад.

6
Elena Gleb
Elena Gleb 1 час 20 минут назад

Проигравший получает Донбасс)

4
Нана Алексеева 1 час 28 минут назад

сволочи ((

3
Wlad M. 1 час 57 минут назад

«Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем», — подчеркнул Лавров. Сколько раз вы, русские фашисты, нарушали данное вами слова, что и теперь вам нет веры.

5
вовка заПППукин 1 час 59 минут назад

ПИД, , рашенский жидо-армянский осел, это было понятно с самого начала!!!

14
Бурбон Глюков 2 часа 10 минут назад

экий контрацептив ....московия намерена гадить Украине через непризнанные лугандонские образования

16

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Мнения

Владимир Мироненко
Владимир Мироненко
публицист

Ваше слово, товарищ Маск

Можно сколько угодно ругать американцев за мракобесие, невежественность, дикие законы отдельных штатов и адскую продукцию Голливуда, но факт остаётся фактом: у них одной из главных медиаперсон является популяризатор науки Илон Маск, а в наших краях отец Дмитрий Смирнов, Тягнибок какой-нибудь и Джигурда, конечно же. Кругом прошлое, прошлое, прошлое. Сейчас у нас в тренде не космические корабли, бороздящие просторы вселенной, а вышиванки, косоворотки, лапти и бледный призрак Государя Императора, ну или Петлюры, кому кто больше нравится.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О бурных событиях на фондовых рынках

Может быть, что нынешние события на фондовом рыне не более, чем коррекция мощнейшего «бычьего тренда». Но, не стоит исключать, что это - начало разминки перед стремительным движением вниз. Причины и триггеры возможного обвала? Сам по себе мощнейший рост за 100 лет – чем не возможная причина? А триггеры порой бывают столь малозаметными, что мы о них можем и не знать до какого-то времени…
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Каким для украинской экономики был 2017 год

В настоящее время уже можно сделать обобщения тенденций развития страны за 2017 год. В сегодняшней тяжелой экономической ситуации, когда все видят только негативы и предательство, хочется отметить и определенные положительные моменты.
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