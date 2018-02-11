Россия не намерена признавать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР», - Лавров

Москва сохраняет приверженность минским соглашениям, поэтому не намерена признавать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала Россия-1, передает РБК-Украина.
По мнению министра, отступление от минских соглашений будет «колоссальной ошибкой».
«Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем», — подчеркнул Лавров.
Глава российского МИД отметил, что, по его мнению, на Западе «укрепляется мысль о все-таки необходимости вразумить президента Порошенко».
«По нашим данным европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие, как говорится, послания передают. И настоятельно рекомендуют все-таки понять контрпродуктивность таких подходов и внести необходимые исправления в своих действиях», — рассказал Лавров, имея в виду принятие Верховной Радой Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса.
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А как же тогда по вашей рашке ездят автомобили с номерными знаками " не признаваемых вами" не дореспублик. Или таможня ВАШЕЙ " великой" росии пускает на территорию транспортные средства с регистрационными знаками несуществующего государства???
Путлер тоже давал слово, что Россия не участвовала в аннексии Крыма, только кремлёвские ублюдки слово дав, его с лёгкостью забирают назад.
Проигравший получает Донбасс)
сволочи ((
«Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем», — подчеркнул Лавров. Сколько раз вы, русские фашисты, нарушали данное вами слова, что и теперь вам нет веры.
ПИД, , рашенский жидо-армянский осел, это было понятно с самого начала!!!
экий контрацептив ....московия намерена гадить Украине через непризнанные лугандонские образования