Россия не намерена признавать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР», - Лавров

Москва сохраняет приверженность минским соглашениям, поэтому не намерена признавать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала Россия-1, передает РБК-Украина.

По мнению министра, отступление от минских соглашений будет «колоссальной ошибкой».

«Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем», — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД отметил, что, по его мнению, на Западе «укрепляется мысль о все-таки необходимости вразумить президента Порошенко».

«По нашим данным европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие, как говорится, послания передают. И настоятельно рекомендуют все-таки понять контрпродуктивность таких подходов и внести необходимые исправления в своих действиях», — рассказал Лавров, имея в виду принятие Верховной Радой Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса.