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Активы Еврогазбанка хотят продать по заниженной цене

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Активы Еврогазбанка хотят продать по заниженной цене

Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытается не допустить продажу имущества и обеспечения по кредитам Еврогазбанка по заниженной цене в рамках процедуры банкротства заемщиков.

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Речь идет о недвижимости заемщика ООО «Оптово-розничный рынок «Жуляны» (гостинично-офисный и торгово-развлекательный комплекс площадью 18667,00 кв.м. в Киеве по ул. Молодогвардейской, 32 и нежилые помещения) и санаторий «Женева» в Трускавце (поручитель по кредиту ООО «Трускавецинвест»), которые выступают обеспечением по выданным Еврогазбанком кредитам.

«Собранные факты могут свидетельствовать о спланированности банкротства и его использования как способа избежать выполнения своих обязательств должниками и поручителями по кредитам», — отметили в Фонде.

Еще до объявления о начале банкротства ООО «Оптово-розничный рынок «Жуляны», при помощи схемы с использованием векселей и договоров строительного подряда, формировалась фиктивная задолженность указанных компаний перед ООО «Факторинговая компания «Стандарт капитал». Как следствие, данная фирма включена в реестр кредиторов с наибольшим количеством голосов в собрании кредиторов, в комитетах кредиторов, для принятия ключевых решений по ликвидации.

Процедура банкротства в отношении ООО «Оптово-розничный рынок «Жуляны» была начата в 2016 году. На сегодня делается все для того, чтобы по заниженной цене продать заложенную недвижимость. Впрочем, за два месяца до признания Еврогазбанка неплатежеспособным и введение временной администрации указанный договор ипотеки был расторгнут.

Еще в мае 2016 года Еврогазбанк зарегистрировал право собственности на указанную недвижимость. Однако, в сентябре 2016 года частный нотариус КМНО О.В. Белломи самостоятельно, безосновательно и незаконно изъял из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество запись о регистрации права собственности. Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации Минюста, удовлетворила жалобу Еврогазбанка и отменила решение об отмене права собственности за банком.

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Однако, в деле о банкротстве ООО «Оптово-розничный рынок «Жуляны» хозяйственным судом Харьковской области 25 июля 2016 года вынесено определение о принятии мер по обеспечению требований кредиторов путем запрета любым лицам совершать любые регистрационные действия в отношении указанных гостинично-офисного и торгово-развлекательного комплекса. Именно это на сегодня препятствует регистрации права собственности за Еврогазбанком. Ликвидатор банка подал судебный иск об отмене указанного постановления. Суд первой инстанции отказал в его удовлетворении. Дело сейчас на рассмотрении в суде апелляционной инстанции.

По аналогичной схеме развиваются события в деле о банкротстве заемщика ООО «Евро-Отель-Групп», которое также слушается в хозяйственном суде Харьковской области. Так, залоговое имущество банка (отель в Киеве по ул. Б.Хмельницкого/И.Франко, 31/27, А), рыночной стоимостью более $3 млн, было якобы «продано» юрлицу за 68 млн грн. Впрочем, сразу после окончания торгов победитель отказался заключать договор купли-продажи и перечислять средства. Ликвидатор ООО «Евро-Отель-Групп» безотлагательно предложил другому участнику торгов ООО «Аренда-Р» приобрести указанный отель по цене, которая была им предложена — 7,471 млн грн.

Еврогазбанк оспаривает действия ликвидатора и результаты проведения торгов, впрочем решения, что принимаются, выносятся не в пользу банка и Фонда гарантирования, Национального банка (кредит был в залоге за предоставленное рефинансирование). На сегодня право собственности на указанный отель зарегистрировано за ООО «Аренда-Р».

Фонд отмечает, что прослеживается связанность всех компаний — участников (заемщики, поручители, покупатели, факторинговая компания), участвующих в указанной схеме, с бывшими акционерами Еврогазбанка и приближенными к ним лицами. В частности, бенефициаром отдельных фирм является народный депутат — приближенное лицо к экс-главе «Нафтогаза Украины» Алексею Ивченко, который и контролировал Еврогазбанк до признания его неплатежеспособным в 2015 году.

банки, Фонд гарантирования вкладов, активы, Еврогазбанк
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