Одесса впервые за 10 лет получила рейтинг Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Одессе долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «В-», прогноз по рейтингам «стабильный».
Уровень рейтинга поддерживается положительными ожиданиями Fitch, что город сохранит хорошие операционные результаты в среднесрочной перспективе.
Рейтинги учитывают ожидаемый низкий прямой долг Одессы в среднесрочной перспективе, а также низкие условные обязательства, вытекающие из гарантий, выданных муниципальным компаниям.
В агентстве отметили, что рейтинги отражают слабую институциональную среду для внутренних инвесторов в Украине, что отражается в непредсказуемых для инвесторов финансовых результатах.
«Это, наряду с общей слабостью суверенных государственных финансов в Украине, приводит к неопределенным перспективам роста», — заявили в Fitch.
Кроме того, Одесса ведет переговоры с одним из украинских банков о привлечении пятилетнего кредита.
«Прямой долг Одессы будет оставаться низким в среднесрочной перспективе, несмотря на то, что в 2018 году он может возрасти до 9% доходов муниципалитета (900 млн грн) с 6% доходов в 2017 году (509 млн грн). Город в настоящее время привлекает пятилетний кредит у местного банка», — сообщает Fitch.
Сумма кредита и другие его условия агенство не уточняет.
Между тем, Fitch предупреждает о возможном росте процентных расходов по обязательствам Одессы: большинство муниципальных долгов имеют плавающую процентную ставку, в свою очередь Национальный банк в ответ на растущие инфляционные риски повысил с октября 2017 года учетную ставку на 3,5 процентных пункта.
По данным рейтингового агентства, Одесса в 2018 году также намерена предоставить муниципальным предприятиям около 860 млн грн финансовых гарантий (в 2017 году — 1,3 млрд грн).
Предполагается, что указанное финансирование будет направлено на инвестиции, расчеты по обязательствам предприятий, а также на покрытие их убытков.
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