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Кабмин обнародовал распоряжение о создании «Национальной угольной компании»

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Кабмин обнародовал распоряжение о создании «Национальной угольной компании»

Кабинет министров Украины обнародовал на правительственном портале решение о создании государственного предприятия «Национальная угольная компания», которое объединит большинство государственных активов отрасли.

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«Образование нового государственного предприятия позволит оптимизировать структуру угледобывающих предприятий путем создания единого юридического лица, сконцентрировать трудовые и материальные ресурсы, достигнув их высокой эффективности и обеспечив публичность и прозрачность работы угледобывающих предприятий», — говорится в пояснении к распоряжению № 1019-р от 6 декабря 2017 года.

Кроме того, принятие распоряжения должно начать процесс проведения реформирования угольной отрасли путем оптимизации непрофильных активов угледобывающих предприятий, повысить их инвестиционную привлекательность, ускорить темпы подготовки шахт к приватизации и привести цены на угольную продукцию до экономически обоснованного уровня.

Как сообщалось, в начале декабря Кабинет министров поручил Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) доработать с профильным вице-премьером проект решения о создании «Национальной угольной компании».

Проект постановления, подготовленный Минэнергоугля, предусматривал создание компании в декабре 2017 года. В нее должны войти ш/у «Южнодонбасское № 1», «Шахта им.Сургая», «Селидовуголь», «Торецкуголь», «Мирноградуголь», «Первомайскуголь», «Волыньуголь», «Львовуголь», «Нововолынский ремонтно-механический завод», «Дондипроуглемаш», «Пивдендипрошахт», «Днипродипрошахт», НТЦ «Углеинновация», «УкрНИИпроект», «Государтсвенный НИИ организации и механизации шахтного строительства», «Дирекция по строительству объектов», «Предпусковая дирекция шахты № 10 «Нововлынская», «Укршахтгидрозащита», «Укруглереструктуризация».

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Украина в 2017 году уменьшила добычу рядового угля на подконтрольной территории на 14,6% (на 5 млн 947,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом — до 34 млн 916,2 тыс. тонн. В частности, угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2017 году сократили добычу на 16,4% (на 949,5 тыс. тонн) — до 4 млн 839,7 тыс. тонн, в т. ч. добыча коксующегося угля снизилась на 40,3% (на 629,3 тыс. тонн) — до 932,1 тыс. тонн, энергетического — на 7,6% (на 320,4 тыс. тонн), до 3 млн 907,5 тыс. тонн.

энергетика, шахты, Кабмин, уголь, Национальная угольная компания
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