Сбербанк России пролонгировал украинской «дочке» субординированные кредиты на 9,34 млрд грн

ПАО «Сбербанк России» (РФ) пролонгировало ПАО «Сбербанк» (Киев) срок погашения кредитов на EUR40 млн и $295 млн (9 млрд 338,7 млн по курсу Национального банка Украины), сообщил украинский банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Решение о совершении соответствующего существенного правомочия с материнским банком утвердил совет украинского финучреждения 9 февраля 2018 года.

Срок пролонгации кредитов в сообщении не уточняется.

Сбербанк (ранее — дочерний банк Сбербанка России, до этого — банк «НРБ») основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов (40,69 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 88 действовавших в стране банков.