Сбербанк России пролонгировал украинской «дочке» субординированные кредиты на 9,34 млрд грн

ПАО «Сбербанк России» (РФ) пролонгировало ПАО «Сбербанк» (Киев) срок погашения кредитов на EUR40 млн и $295 млн (9 млрд 338,7 млн по курсу Национального банка Украины), сообщил украинский банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Решение о совершении соответствующего существенного правомочия с материнским банком утвердил совет украинского финучреждения 9 февраля 2018 года.
Срок пролонгации кредитов в сообщении не уточняется.
Сбербанк (ранее — дочерний банк Сбербанка России, до этого — банк «НРБ») основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов (40,69 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 88 действовавших в стране банков.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.685,54 -0.1804
|2.724,56 -0.1433
|100 евро
|3.288,94 -0.226
|3.356,62 -0.1995
|10 рублей
|4,33 -0.0034
|4,80 -0.0034
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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