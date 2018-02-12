СБУ задержала на взятке организатора незаконной добычи янтаря в Ровенской области

Сотрудники управления внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой и Нацполицией задержали в Ровенской области организатора незаконной добычи янтаря, который пытался дать взятку сотруднику спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы в рамках открытого уголовного производства задержали организатора незаконной добычи на горячем.

При обыске по месту проживания коммерсанта правоохранители выявили свыше 15 тыс. долларов, незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами к нему и удостоверение сотрудника внутренней безопасности Нацполиции с признаками подделки.

Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.