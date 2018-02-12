Кабмин намерен объединить 6 контролирующих органов природоохранной сферы в один

Кабинет министров Украины намерен создать единый орган государственного надзора в сфере в сфере регулирования природопользования и охраны природы, объединив существующие Государственную экологическую инспекцию, Госслужбу геологии и недр, Госагентство лесных ресурсов, Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Госагентство рыбного хозяйства, а также Госслужбу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Это следует из Стратегии реформирования системы государственного надзора, текст которой обнародован на правительственном сайте.
Документ также предусматривает введение риск-ориентированного подхода во всех сферах госнадзора.
Правительство утвердило Стратегию 18 декабря минувшего года с двухмесячной доработкой Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) и Государственной регуляторной службой.
Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман поручил контролирующим органам до 1 апреля 2018 года внедрить рисковую систему проверок. Новая система оценки рисков позволит автоматически формировать для проверяющего предмет проверки во избежание злоупотреблений.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.685,54 -0.1804
|2.724,56 -0.1433
|100 евро
|3.288,94 -0.226
|3.356,62 -0.1995
|10 рублей
|4,33 -0.0034
|4,80 -0.0034
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016