ГПУ сообщила нескольким людям о подозрении в убийстве правоохранителей на Майдане

Генеральная прокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве и покушении на убийство из огнестрельного оружия правоохранителей во время Майдана в 2014 году. Об этом на брифинге сообщил прокурор ГПУ Алексей Донской.
По его словам, Генпрокуратура осуществляет сейчас уголовное производство по фактам убийств и покушений на убийства правоохранителей во время Майдана.
«Есть производство по факту убийств и покушений на убийства представителей правоохранительных органов. В рамках этого производства исследуются обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия к правоохранителям со стороны определенных групп граждан...В этом уголовном производстве сообщено о подозрении определенным лицам», — цитирует его «Украинская правда».
При этом Донской отметил, что эти случаи известны из средств массовой информации. В то же время он отказался назвать, кому конкретно сообщено о подозрении, сославшись на то, что он не является процессуальным руководителем в данном уголовном производстве.
Ранее начальник Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил о том, что в настоящее время в делах о преступлениях против Евромайдана сообщено о подозрении более 350 лицам, в отношении 230 направлены в суд обвинительные акты, и есть уже более 35 приговоров.
В то же время, реальный срок лишения свободы получил всего один человек — так называемый «титушка», который приговорен к 4 годам колонии.
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