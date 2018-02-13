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Группа ICU приобрела облигации «Укрпошта» на 50 млн грн

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Группа ICU приобрела облигации «Укрпошта» на 50 млн грн

Инвестиционная группа ICU выступила андеррайтером публичного размещения облигаций ПАО «Укрпошта» серии «А» на общую номинальную сумму 150 млн грн, из которых приобрела облигации на 50 млн грн, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в инвестгруппе.

«Остальные облигации были приобретены одним банком и инвестиционным фондом», — отметили в пресс-службе ICU, передает Интерфакс-Украина.

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В инвестгруппе добавили, что планируют поддерживать торговлю этими облигациями на рынке и предлагать их институциональным инвесторам: страховым компаниям, пенсионным фондам, а также нерезидентам.

Согласно условиям выпуска, общий номинальный объем выпуска облигаций — 600 млн грн, он разделен на три серии: «А» — на 150 млн грн с погашением 17 ноября 2020 года, «В» — на 200 млн грн с погашением 17 мая 2022 года и «С» — с погашением 14 ноября 2023 года.

Номинальная стоимость одной облигации всех серий составляет 100 тыс. грн, купонный доход выплачивается ежеквартально, размещение облигаций началось 21 ноября прошлого года.

Процентная ставка по облигациям установлена на уровне 19% годовых: для серии «А» — на первые четыре купонных периода, для серии «В» — на первые шесть купонных периодов, для серии «С» — на первые восемь купонных периодов. На остальные купонные периоды ставка устанавливается эмитентом дополнительно. В случае изменения ставки держатели облигаций имеют право предъявить их к выкупу эмитентом по номинальной стоимости в конце четвертого и восьмого процентного периода для облигаций серии «А», в конце шестого и двенадцатого периода — для серии «В» и в конце восьмого периода — для серии «С».

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства планируется направить на капитальное строительство и капитальный ремонт объектов почтовой связи — 8,1%, приобретение основных средств (автотранспорт, компьютерная техника и программа энергосбережения) — 89,4% и на технологическое оборудование, оборудование и системы пожарно-охранной безопасности, программные продукты — 2,5%.

Как отмечается в документе, в целом рынок почтово-логистических услуг в Украине аналитики оценивают в сумме до 7,4 млрд грн. На украинском рынке работают три основных оператора (в сегменте «корреспонденция и документация»): «Укрпошта» (с долей на внутреннем рынке 18,2%), «Нова Пошта» (доля 48,2%) и «Мист Экспресс» (доля 13,3%).

На конец сентября 2017 года основным кредитором «Укрпошты» является «Всеукраинский банк развития», остаточная сумма обязательств по кредитам которого — $8,5 млн со сроком исполнения в конце текущего года.

Как сообщалось, «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. — почтальоны, 13 тыс. — операторы почтовой связи.

ПАО «Укрпошта» в январе-сентябре 2017 года получило 415,5 млн грн чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности, тогда как за аналогичный период 2016 года получило чистую прибыль в размере 6,954 млн грн. Его чистый доход за указанный период вырос на 15,6% — до 3,697 млрд грн.

Инвестгруппа ICU создана в июне 2006 года. В настоящее время управляет активами на сумму свыше $500 млн, в том числе активами украинских инвестиционных и пенсионных фондов на сумму более 3 млрд грн. В состав группы входят также торговец ценными бумагами, являющийся лидером на рынке гособлигаций, и банк «Авангард» (52-й по размеру активов на 1 октября 2017 года из 88 украинских банков).

Укрпошта, ICU, облигации
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