Wizz Air закрывает еще одну базу вблизи Украины

Венгерский лоукостер Wizz Air 14 мая закроет свою базу в словацком аэропорту Кошице, расположенном в 90 км от границы с Украиной. Также перевозчик сокращает маршрутную сеть — вместо 4 направлений он будет летать по одному, передает ЦТС.
«После детального анализа мы решили подкорректировать план полетов из Кошице и переместить наши мощности на другие линии Wizz Air с более высоким спросом», — заявил Джордж Михалопулос, коммерческий директор Wizz Air. Сейчас персонал базы в Кошице насчитывает 35 человек, авиакомпания предложит им работу на других своих базах.
До середины мая Wizz Air будет постепенно прекращать полеты по трем направлениям — Кельн (Германия), Тель-Авив (Израиль) и Донкастер-Шеффилд (Великобритания). С 14 мая в активе авиакомпании останется только один рейс — в Лондон-Лутон. В администрации аэропорта Кошице утверждают, что все рейсы, которые будут отменены, пользовались большой популярностью у пассажиров.
Отметим, что авиакомпания Wizz Air работает в аэропорту Кошице с июня 2013 года, когда она открыла рейс в Лондон-Лутон. База перевозчика начала функционировать с июня 2015 года. Помимо Кошице, перевозчик выполняет полеты еще в два словацких аэропорта — Попрад и Братиславу. В Попрад лоукостер летает также только из аэропорта Лондон-Лутон. Маршрутная сеть из Братиславы насчитывает пять направлений, в том числе и Киев-Жуляны. В 2017 году Wizz Air перевез на рейсах в словацкие аэропорты порядка 472 тыс. пассажиров, что на 55% больше, чем в 2016 году. Основную долю обеспечили маршруты в/из аэропорта Братислава.
Аэропорт Кошице находится в 90 км от украинской границы. Это второй по значению аэропорт Словакии. В 2017 году он обслужил 496,7 тыс. пассажиров, из них 120,3 тыс. — пассажиры чартерных рейсов чешской авиакомпании SmartWings. Регулярные рейсы в/из Кошице выполняют пять авиакомпаний: Austrian Airlines (Вена), Czech Airlines (Братислава, Прага), LOT (Варшава), Turkish Airlines (Стамбул) и Wizz Air (Лондон-Лутон и другие).
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