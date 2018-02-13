В «черный список» Украины попали 135 российских книг

Госкомтелерадио во вторник, 13 февраля опубликовало перечень книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.
В список вошли 135 российских книг и еще 2 книги, изданные в ЛДНР.
Среди авторов, чьи книги попали в данный список: Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Павел Губарев, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, а также десятки других.
Так, среди прочих, в список внесены книги: «Неизвращенная история Украины-Руси» (Андрей Дикий), «Я и рыжий сепар» (Семен Пегов), «Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы» (Геннадий Дубовой), «Украина между Западом и Востоком: Хроники Евромайдана» (Василий Пихорович), «Командарм Игорь Стрелков» (Михаил Поликарпов), «В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии» (Юрий Евич), «Украина в крови. Бандеровский геноцид» (Георгий Савицкий), «Русско-украинские войны» (Александр Север), «Как натравить Украину на Россию. Миф о «Сталинском Голодоморе» (Юрий Мухин), «Русская колонизация» (Матвей Любавский), «Иллюзия свободы. Куда ведут Украину новые бандеровцы» (Станислав Бышок) и другие.
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