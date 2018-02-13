Авиакомпания «Дарт» остановила выполнение авиарейсов

Авиакомпания «Дарт» (Киев) остановила выполнение собственных авиарейсов из-за низкой загрузки, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в компании.
«Это произошло около двух-трех недель назад», — добавил собеседник агентства.
Между тем, согласно реестру гражданских судов, по состоянию на 13 февраля за компанией «Дарт» не закреплены самолеты. Однако, самолеты Airbus A320-212 с кодом UR-CII, Airbus A321-211 с кодом UR-CQK, Airbus A320-212 с кодом UR-COF и MD-83 с кодом UR-CEL, ранее находившиеся в парке «Дарта», теперь закреплены за компанией «Аланна».
Последняя же, согласно госреестру юридических и физически лиц-предпринимателей, имеет тот же код ЕГРПОУ, что и ранее «ООО «Дарт», и находится в процессе ликвидации.
Ее временным главой и главой комиссии по ликвидации является Вячеслав Лисичонок — ранее известный как глава «Дарта», основателем — Анна Кошель.
Авиакомпания «Дарт» существует как чартерный авиаперевозчик с 1997 года. Эксплуатировала самолеты Bombardier Lear Jet 60, Airbus-320 и Boeing 737-300/500
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.665,82 -0.1866
|2.703,59 -0.1957
|100 евро
|3.273,59 -0.144
|3.339,62 -0.154
|10 рублей
|4,32 -0.0015
|4,78 -0.0017
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016