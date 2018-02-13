Авиакомпания «Дарт» остановила выполнение авиарейсов

Авиакомпания «Дарт» (Киев) остановила выполнение собственных авиарейсов из-за низкой загрузки, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в компании.

«Это произошло около двух-трех недель назад», — добавил собеседник агентства.

Между тем, согласно реестру гражданских судов, по состоянию на 13 февраля за компанией «Дарт» не закреплены самолеты. Однако, самолеты Airbus A320-212 с кодом UR-CII, Airbus A321-211 с кодом UR-CQK, Airbus A320-212 с кодом UR-COF и MD-83 с кодом UR-CEL, ранее находившиеся в парке «Дарта», теперь закреплены за компанией «Аланна».

Последняя же, согласно госреестру юридических и физически лиц-предпринимателей, имеет тот же код ЕГРПОУ, что и ранее «ООО «Дарт», и находится в процессе ликвидации.

Ее временным главой и главой комиссии по ликвидации является Вячеслав Лисичонок — ранее известный как глава «Дарта», основателем — Анна Кошель.

Авиакомпания «Дарт» существует как чартерный авиаперевозчик с 1997 года. Эксплуатировала самолеты Bombardier Lear Jet 60, Airbus-320 и Boeing 737-300/500